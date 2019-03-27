В Берлине ставят новую редакцию «Хованщины»

© Marcus Ebener / Staatsoper unter den Linden

Летом 2020 года Берлинская государственная опера (Штаатсопер) представит премьеру «Хованщины» Мусоргского в редакции и оркестровке Яноша Бойти.

Народная музыкальная драма «Хованщина», за исключением двух фрагментов, не была инструментована Мусоргским. Впоследствии оперу оркестровали Римский-Корсаков (1883), Асафьев (1931) и Шостакович (1959). Собственную версию заключительного хора написал Стравинский (1913).

Постановка Штаатсопер объединит новую редакцию и оркестровку «Хованщины», над которыми много лет работал венгерский музыковед Янош Бойти, и финал Стравинского.

Музыкальный руководитель — Владимир Юровский, режиссер-постановщик — Клаус Гут. Главные партии исполнят Мика Карес (Иван Хованский), Сергей Скороходов (Андрей Хованский, Шакловитый), Джон Дашак (Василий Голицын), Алексей Тихомиров (Досифей) и Марина Пруденская (Марфа).

Премьера назначена на 17 июня 2020 года.





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