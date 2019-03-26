Современное российское искусство покажут в ГУМе

Современное российское искусство покажут в ГУМеВладимир Дубосарскии. В наших домах цветут вечные ценности. Весна-2015© Bosco Magazine
С 13 апреля по 28 мая в ГУМе на Красной площади в Москве в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» пройдет выставка современного искусства «ГУМ-Red-Line», на которой будут представлены работы 15 российских художников.
В экспозицию войдут произведения, объединенные темой «Одна семья». Как сообщают организаторы, выставка возникла из художественного проекта «Современное искусство на обложке Bosco Magazine»: на протяжении четырех лет, начиная с весны 2015 года, 15 российских художников создавали оригинальные произведения на тему семьи, которые появлялись на обложке Bosco Magazine.
В проекте приняли участие Владимир Дубосарский, Олег Кулик, AES+F, Андрей Бартенев, Павел Пепперштейн, Гоша Острецов, Георгий Тотибадзе, Константин Звездочетов, Александр Виноградов, Сергей Братков, Семен Файбисович, Айдан Салахова, Белла Левикова, Ирина Корина и Таня Пёникер.
На Первой линии ГУМа откроются 15 авторских павильонов, в каждом из них будет представлена актуальная для художника интерпретация темы в интересной ему технике — от живописи к инсталляции, от многоканального видео к аттракциону, от бумажной к цифровой графике.
В программе выставки экскурсии, круглый стол с участием художников, спектакль театра «Практика», кинопоказы, интерактивный мастер-класс по созданию нового объекта современного искусства и многое другое.
Одновременно с выставкой на третьем этаже ГУМа откроется галерея «ГУМ-Red-Line», где будут представлены произведения ее участников. В дальнейшем галерея продолжит работу с новыми авторами, отобранными по рекомендации специально созданного экспертного совета.
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