V-A-C поддержит возвращение «Саломеи» Кастеллуччи в Зальцбург

© Ruth Walz / Salzburger Festspiele

Летом 2019 года фонд V–A–C представит в партнерстве с Зальцбургским фестивалем ре-премьеру оперы Рихарда Штрауса «Саломея» в постановке итальянского режиссера и художника Ромео Кастеллуччи.

Три показа пройдут с 25 по 31 августа на сцене Скального манежа в Зальцбурге.

Как сообщает сайт фонда V-A-C, билеты на эти представления были раскуплены в первые дни после официального начала продаж, таким образом, «Саломея» стала первым аншлаговым спектаклем Зальцбургского фестиваля 2019 года.

Впервые «Саломея» Кастеллуччи была представлена под управлением дирижера Франца Вельзер-Мёста при участии сопрано Асмик Григорян на Зальцбургском фестивале летом 2018 года и стала одним из его главных событий.

«Дебютировав на музыкальной сцене в начале 2010-х, Ромео Кастеллуччи занялся поисками нового сценического языка через диалог различных видов искусства, — говорится в сообщении фонда V-A-C. — "Саломея" выглядит кульминацией поисков итальянского мастера: работая над спектаклем одновременно как режиссер, сценограф, художник по костюмам и свету, Кастеллуччи предлагает актуальное воплощение идеи Gesamtkunstwerk — "синтетического произведения искусства", вплотную приближаясь к принципиально новым художественным рубежам. В этом смысле поддержка ре-премьеры «Саломеи» выглядит органичным продолжением политики фонда V–A–C: методология творчества, предложенная и разрабатываемая Кастеллуччи в этой постановке, развивает идею кроссдисциплинарности, на которую опирается в своей деятельности фонд V–A–C».





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