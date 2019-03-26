Фестиваль «Территория» откроется спектаклем Акрама Хана

© Jean-Louis Fernandez / Akram Khan Company

На 4-м Московском культурном форуме объявлены самые яркие события программы IV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория». Фестиваль пройдет в Москве с 10 по 24 октября, а откроется уже летом российской премьерой спектакля компании британского хореографа Акрама Хана «Xenos».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Xenos» — последнее выступление Акрама Хана в качестве танцовщика. Показы спектакля состоятся 25 и 26 июля на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Среди других танцевальных постановок в программе фестиваля соло хореографа Мэг Стюарт (Бельгия), спектакли компании Филиппа Сэра и компании Alias (Швейцария).

Одним из главных событий «Территории» в этом году станет российская премьера спектакля «Сайгон» парижской компании Les Hommes Approximatifs в постановке Каролин Нгуен.

Фестиваль также впервые представит в России спектакль «Медея» компании Toneelgroep Amsterdam (Нидерланды), возглавляемой Иво ван Хове. Режиссер — Саймон Стоун (Австралия).

На «Территории» будет показан спектакль Молодежного театра Литвы «Цинк» — одна из последних работ всемирно режиссера Эймунтаса Някрошюса (1952–2018). В основе спектакля документальная проза Светланы Алексиевич.

В числе российских участников четырнадцатого фестиваля Театр наций и «Электротеатр Станиславский». В частности, в России впервые бьудет показан спектакль «Октавия. Трепанация», поставленный Борисом Юханановым в 2017 году (копродукция «Электротеатра Станиславский» и фестиваля Holland Festival).

В программе фестиваля две постановки, созданные в рамках «Арт-лабораторий», совместного проекта «Территории» и компании СИБУР: «Безмолвная весна» Воронежского камерного теара в постановке Константина Кейхеля и спектакль «Закрой мне глаза» хореографа Анны Абалихиной и драматурга Ильи Кухаренко. созданный совместно с Пермским театром оперы и балета.

На фестивале будет представлена и недавняя премьера «Территории» — спектакль Филиппа Григорьяна «Пушечное мясо» по пьесе Павла Пряжко с «младшим» поколением Мастерской Брусникина.

Участники лаборатории site-specific театра «Живые пространства» в 2019 году будут работать с текстами, отобранными при кураторском участии Фонда Михаила Прохорова.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут две выставки, организованные совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА) — ретроспектива Йоко Оно «The sky is always clear» и выставка «Человек размером с дом», посвященная Дмитрию Брусникину (кураторы — художники Ксения Перетрухина и Шифра Каждан).





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