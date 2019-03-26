Умер Скотт Уокер

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Сегодня, 25 марта, в возрасте 76 лет умер американо-британский певец, автор песен и продюсер Скотт Уокер.

Об этом сообщает The Guardian.

Скотт Уокер родился в 1943 году в Гамильтоне (штат Огайо), в 1964 году создал в Лос-Анджелесе трио The Walker Brothers, быстро завоевавшей популярность в США и Великобритании благодаря таким хитам, как «Love Her», «Make It Easy On Yourself» и «The Sun Ain't Gonna Shine Anymore».

С 1965 года Скотт Уокер жил в Великобритании, в 1970 году принял британское подданство. В 1967 году начал сольную карьеру, его альбомы расходились большими тиражами и занимали высокие места в чартах, на пике славы музыкант вел собственную программу на BBC. В 1975–1978 годах записал три альбома в составе воссоединенных The Walker Brothers.

Кроме того, в качестве продюсера Скотт Уокер сотрудничал с Pulp, Уте Лемпер, Bat for Lashes и другими известными музыкантами, продолжал выпускать собственные альбомы. Последний из них, «Soused», записанный совместно с метал-группой Sunn O))), вышел в 2014 году.





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