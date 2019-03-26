В «Юности» пройдет кинофорум «От себя»

Кадр из фильма «Клык» © «Москино»

С 4 по 7 апреля фонд V–A–C и сеть кинотеатров «Москино» представят в кинотеатре «Юность» кинофорум «От себя», посвященный темам саморепрезентации и кинематографического портрета.

Как сообщает сайт фонда V-A-C, фильмы, включенные в программу, посвящены фантазиям, снам, представлениям о себе и иной реальности, а также исследуют жанр кинематографического автопортрета.

Во время кинофорума зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, которые будут показаны в кинотеатрах сети «Москино».

Расписание:

4 апреля

21:00 — «Последний фильм» (The Last Movie, США, 1971), реж. Деннис Хоппер

5 апреля

20:00 — «Шерлок-младший» (Sherlock Jr., США, 1924), реж. Бастер Китон

21:00 — «Страшная мать» (Грузия-Эстония, 2017), реж. Анна Урушадзе

6 апреля

14:40 — «Шерлок-младший» (Sherlock Jr., США, 1924), реж. Бастер Китон

15:30 — «Последний фильм» (The Last Movie, США, 1971), реж. Деннис Хоппер

17:45 — «Парад планет» (СССР, 1984), реж. Вадим Абрашитов

19:30 — «Подселенцы» (Unsettling, Великобритания-Израиль, 2018), реж. Айрис Заки

21:00 — «Россия как сон» (Россия, 2015), Лига экспериментального кино + обсуждение

7 апреля

14:00 — «Подселенцы» (Unsettling, Великобритания-Израиль, 2018), реж. Айрис Заки

15:30 — «Страшная мать» (Грузия-Эстония, 2017), реж. Анна Урушадзе

17:30 — «Крупный план» (Close Up, Иран, 1990), реж. Аббас Киаростами

19:30 — «Экспериментальные автопортреты», кураторская подборка Мюриэль Тинель-Тампль из коллекции LUX + обсуждение

21:30 — «Клык» (Dogtooth, Греция, 2009), реж. Йоргос Лантимос

Показы проводятся в рамках программы фонда V-A-C программы «Из центра»





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