В «Юности» пройдет кинофорум «От себя»Кадр из фильма «Клык»© «Москино»
С 4 по 7 апреля фонд V–A–C и сеть кинотеатров «Москино» представят в кинотеатре «Юность» кинофорум «От себя», посвященный темам саморепрезентации и кинематографического портрета.
Как сообщает сайт фонда V-A-C, фильмы, включенные в программу, посвящены фантазиям, снам, представлениям о себе и иной реальности, а также исследуют жанр кинематографического автопортрета.
Во время кинофорума зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, которые будут показаны в кинотеатрах сети «Москино».
Расписание:
4 апреля
21:00 — «Последний фильм» (The Last Movie, США, 1971), реж. Деннис Хоппер
5 апреля
20:00 — «Шерлок-младший» (Sherlock Jr., США, 1924), реж. Бастер Китон
21:00 — «Страшная мать» (Грузия-Эстония, 2017), реж. Анна Урушадзе
6 апреля
14:40 — «Шерлок-младший» (Sherlock Jr., США, 1924), реж. Бастер Китон
15:30 — «Последний фильм» (The Last Movie, США, 1971), реж. Деннис Хоппер
17:45 — «Парад планет» (СССР, 1984), реж. Вадим Абрашитов
19:30 — «Подселенцы» (Unsettling, Великобритания-Израиль, 2018), реж. Айрис Заки
21:00 — «Россия как сон» (Россия, 2015), Лига экспериментального кино + обсуждение
7 апреля
14:00 — «Подселенцы» (Unsettling, Великобритания-Израиль, 2018), реж. Айрис Заки
15:30 — «Страшная мать» (Грузия-Эстония, 2017), реж. Анна Урушадзе
17:30 — «Крупный план» (Close Up, Иран, 1990), реж. Аббас Киаростами
19:30 — «Экспериментальные автопортреты», кураторская подборка Мюриэль Тинель-Тампль из коллекции LUX + обсуждение
21:30 — «Клык» (Dogtooth, Греция, 2009), реж. Йоргос Лантимос
Показы проводятся в рамках программы фонда V-A-C программы «Из центра»
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