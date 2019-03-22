«Броненосец "Потемкин"» с музыкой Майзеля покажут в «Зарядье»

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14 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» с музыкой Эдмунда Майзеля в исполнении ансамбля «Персимфанс».

Австрийский композитор Эдмунд Майзель (1894–1930) написал музыку к фильму Эйзенштейна в 1926 году для зарубежного проката, ее утвердил сам режиссер. Тем не менее эта музыка не исполнялась со времен европейской премьеры картины: в 1970-х «Броненосца» заново озвучили отрывками из симфонических произведений Шостаковича, по-новому смонтировав фильм, который стал длиннее почти в полтора раза. Оригинальная партитура Майзеля была потеряна, частично сохранились лишь оркестровые партии.

В 19:00 в Большом зале МКЗ «Зарядье» ансамбль «Персимфанс» реконструирует премьерный показ фильма: в авторскую оригинальную партитуру Майзеля, инструментованную для небольшого кино-оркестра, будут добавлены аппараты для шумового оформления театра и кино, использовавшиеся в те годы.

Перед сеансом зрители увидят «киножурнал» из нескольких фильмов братьев Люмьер 1890-х годов. Аккомпанировать немым картинам будет механический тапер — оригинальная пианола 1911 года, перфоленты для которой специально создали Петр Айду и Александр Зенин.

В 12:00 в Малом зале Петр Айду, Григорий Кротенко, Марина Катаржнова, Ольга Демина и другие солисты «Персимфанса» исполнят и прокомментируют программу из классических произведений музыкального модернизма и авангарда 1920-х годов.





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