Школа для начинающих издателей откроется в Казани

© Центр современной культуры «Смена»

С 17 по 21 апреля в Казани пройдет Первая издательская школа, организованная Центром современной культуры «Смена» и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. В ней начинающие издатели смогут перенять опыт профессионалов и к лету издать собственную книгу, зин или графический роман.

Издательская школа «Смены» — проект, направленный на увеличение уровня профессиональной подготовки людей, которые занимаются книгоизданием, и обучения людей, заинтересованных в издании книг, но не имеющих опыта в этом деле.

Программа школы состоит из двух частей: тематических лекций для всех желающих (по регистрации) и практических занятий — мастер-классов и семинаров для участников лаборатории. Их будут вести представители книжной индустрии: издатели, переводчики, редакторы, графические дизайнеры, книготорговцы, организаторы и продюсеры книжных ярмарок.

Участие в школе бесплатное по итогам предварительного отбора. Десяти иногородним участникам организаторы оплатят проезд и проживание на период проведения занятий школы. Заявки на участие принимаются онлайн до 1 апреля. Работы участников издательской школы должны быть посвящены одной из двух тем: «Книги в городе» и «100 лет ТАССР». Лучшие проекты школы выйдут в бумажном виде и будут презентованы в Москве и в Казани.

Издательская школа организована при поддержке Центра немецкой книги/представительства Франкфуртской книжной ярмарки в России. Одним из главных гостей школы станет вице-президент и руководитель международного отдела Франкфуртской книжной ярмарки Тобиас Фосс.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов





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