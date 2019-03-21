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ГМИИ представит коллекцию семьи Щукиных

News_detailed_pictureАнри Матисс. Танец. 1909-1910© Государственный Эрмитаж

С 18 июня по 15 сентября в 11 залах главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет выставка коллекции художественных произведений московского мецената Сергея Щукина и его братьев.

Об этом сегодня, 21 марта, объявила на пресс-конференции в Москве директор ГМИИ Марина Лошак, передает ТАСС.

«Собрание охватывает важнейшие художественные течения конца XIX — начала XX века, от импрессионизма до модернизма. Среди них шедевры Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и не только», — сообщает сайт музея.

«Выставка также воссоздаст драматическую историю московской купеческой семьи Щукиных, — отмечают организатры, — ее небывалую мощь и угасание после революции 1917 года».

Помимо ГМИИ работы для выставки предоставили Государственный исторический музей, Государственный музей Востока, Музеи Московского Кремля, Государственный музей керамики и Усадьба Кусково XVIII века, Музей изобразительных искусств Будапешта и Государственный Эрмитаж, из которого, в частности, привезут написанную для особняка Щукина в Москве картину Матисса «Танец», которая крайне редко покидает петербургский музей.

«Мы решили вспомнить, говоря об этой выставке, обо всем коллекционерском контексте на примере семьи Щукиных. — рассказала на сегодняшней пресс-конференции Марина Лошак. — Мы назвали выставку "Щукин. Биография коллекции", не биография человека, а биография коллекции, в которой все совместилось. Мы представим более 450 произведений, это будет трудная задача, для которой нам понадобится весь музей, все его пространство. Весь второй этаж мы отдаем истории Щукиных, вход в музей, вся аура музея, все будет работать на разогреве, Щукин — наш главный герой».

В свою очередь Эрмитаж с 20 июня по 6 октября проведет выставку «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы», на которой будут представлены 140 произведений из собраний братьев Михаила и Ивана Морозовых, в том числе 109 из коллекции Эрмитажа и 31 — из ГМИИ.

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