В Казани откроется выставка британских художников

4 апреля в Центре современной культуры «Смена» в Казани начнет работу групповая выставка британских художников «Something Else».

На выставке, организованной совместно с галереей «Триумф», будут представлены работы выпускников английских художественных вузов (Royal College of Art, USL Slade, Goldsmiths, University of London, The Glasgow School of Art) — керамика, графика и живопись.

Несмотря на развитие цифрового искусства и повсеместное распространение технологий, всех участников объединяет интерес к материальности и склонность к рукотворному, а не умозрительному способу работы, к противопоставлению абстракции и фигуратива, к смешению различных медиа и созданию средовых инсталляций. В этом они вдохновляются практиками, с одной стороны, Грейсона Перри, дуэта Фишли и Вайс, а с другой стороны, Рона Китая, Нео Рауха и других признанных мастеров актуального искусства.

В поисках собственного языка художники перекраивают привычную карту жанров и стилей и очерчивают новые границы современного искусства. На этом пути художники отказались от последовательного повествования в пользу фрагментарности. Иерархия смыслов нарушена: частное важнее общего. Важно не качество исполнения, а полнота самовыражения. В рамках одного проекта художники свободно переключаются с графики на живопись, с живописи на керамику, с керамики на инсталляции и обратно.

В результате перед зрителем разворачивается остроумная и сложная игра смыслов, отсылок и намеков, в которой размышления о взрослении Аполлинарии Брошь, воплощенные в почти сакрализированных керамических нелепых тигровых трусах и teddy bear, входят в унисон с инсталляцией Кики Караяннис, отсылающей к археологической «молодости» цивилизации, остатки которой мы находим среди трав и земли. Личное перешивается с частным, когда мы смотрим на персонажей Юлии Иосильзон или полные мифологических сюжетов работы Константиноса Склавенитиса. Биоморфные композиции Лоуренса Оуэна перекликаются с пластикой Ануши Пейн.

Куратор: Софья Симакова.

Участники: Аполлинария Брошь, Азгер Харбу Жердевик, Юлия Иосильзон, Кики Караяннис, Виктория Кошелева, Аиша Кристинсон, Сандра Лейн, Джесси Макинсон, Линдси Мендик, Лоурен Оуэн, Ануша Пейн, Эмили Платцер, Палома Праудфут, Константинос Склавенитис, Урара Тсучия, Салли Хэккет.





