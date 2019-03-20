Дягилевский фестиваль открыл набор в образовательную программу© Марина Дмитриева / Дягилевский фестиваль
Сегодня, 20 марта, начался прием заявок на участие в образовательной программе Дягилевского фестиваля 2019 года.
Как сообщает сайт фестиваля, заявки принимаются до 20 апреля. Подать заявку могут все студенты творческих специальностей, участие в программе бесплатное.
Образовательная программа включает мастер-классы музыкантов-участников фестиваля и лекции российских и зарубежных специалистов.
Направления образовательной программы Дагилевского фестиваля 2019 года:
- оперно-симфоническое дирижирование;
- фортепиано;
- струнное исполнительство / скрипка;
- струнное исполнительство / виолончель;
- медные духовые инструменты;
- композиция;
- академическое пение;
- «Импресарио», музыкальный менеджмент.
Также в этом году благодаря поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова будет продолжен спецпроект «Womеn in art», призванный помочь студенткам российских музыкальных вузов освоить «традиционно не женские» профессии в сфере искусства. В этом году для них будут зарезервированы дополнительные места на всех направлениях программы.
Оргкомитет фестиваля обеспечивает студентов проживанием в Перми и возможностью посещения событий фестивальной программы, а также приоритетной записью на события образовательной программы с ограниченным числом участников (мастер-классы).
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