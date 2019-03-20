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Дягилевский фестиваль открыл набор в образовательную программу

News_detailed_picture© Марина Дмитриева / Дягилевский фестиваль

Сегодня, 20 марта, начался прием заявок на участие в образовательной программе Дягилевского фестиваля 2019 года.

Как сообщает сайт фестиваля, заявки принимаются до 20 апреля. Подать заявку могут все студенты творческих специальностей, участие в программе бесплатное.

Образовательная программа включает мастер-классы музыкантов-участников фестиваля и лекции российских и зарубежных специалистов.

Направления образовательной программы Дагилевского фестиваля 2019 года:

  • оперно-симфоническое дирижирование;
  • фортепиано;
  • струнное исполнительство / скрипка;
  • струнное исполнительство / виолончель;
  • медные духовые инструменты;
  • композиция;
  • академическое пение;
  • «Импресарио», музыкальный менеджмент.

Также в этом году благодаря поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова будет продолжен спецпроект «Womеn in art», призванный помочь студенткам российских музыкальных вузов освоить «традиционно не женские» профессии в сфере искусства. В этом году для них будут зарезервированы дополнительные места на всех направлениях программы.

Оргкомитет фестиваля обеспечивает студентов проживанием в Перми и возможностью посещения событий фестивальной программы, а также приоритетной записью на события образовательной программы с ограниченным числом участников (мастер-классы).

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