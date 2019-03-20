В Петербурге отметят юбилей Леонида Аронзона

24 марта 2019 года исполнилось бы 80 лет ленинградскому поэту Леониду Аронзону (1939–1970). В этот день в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Петербурге состоится презентация его книг «Графика» и «Письма Риты», вышедших в издательстве «Барбарис».

Об этом сообщает сайт Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Книга «Графика» — сборник избранной прозы, драматических произведений и стихотворений. В ней представлено около двухсот неизвестных широкой публике рисунков поэта. Его графика вынесена за рамки времени. Она об одиночестве, жизни и смерти. Ее тонкий юмор, порой в стиле «нуар», открывает еще одну сторону творчества Аронзона, Аронзона-художника.

«Письма Риты» — это собрание писем Риты Пуришинской к поэту, писем жены. Ее яркий литературный дар воплотился в этих нежных, исполненных остроумия и любви страницах. Книгу дополнят ранее не публиковавшиеся фотосессии из архива Феликса Якубсона.

На вечере в Фонтанном Доме прозвучат отрывки из прозы Леонида Аронзона и писем Риты Аронзон-Пуришинской, будет показан слайд-фильм из фотоархива поэта. Также выступят писатель Валерий Шубинский, композитор Леонид Десятников, литературовед Петр Казарновский, литературовед Юлия Валиева, режиссер Феликс Якубсон и издатель Ирина Тарханова.

Леонид Аронзон родился и жил в Ленинграде, окончил Ленинградский педагогический институт, преподавал в вечерней школе, писал сценарии научно-популярных фильмов, в 31 год погиб в горах Средней Азии.

При жизни практически не публиковался в открытой печати. В 1979 году сборник его стихов, составленный Еленой Шварц, был издан приложением к самиздатовскому журналу «Часы». В 1990 году вышла книга «Стихотворения», составленная Владимиром Эрлем. В 1998 году была издана двуязычная книга стихотворений «Смерть бабочки», в 2006 году — двухтомное собрание произведений. В 2015 году в издательстве «Барбарис» вышел поэтический сборник Аронзона «Сто стихотворений».





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