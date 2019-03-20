Конференция по интернет-исследованиям состоится в Москве и Петербурге© Клуб любителей интернета и общества
С 23 по 25 мая в Москве и Петербурге пройдет четвертая ежегодная международная конференция по интернет-исследованиям, организованная Клубом любителей интернета и общества. В этом году тема конференции — Internet Beyond Disciplines.
Заявки на участие в конференции принимаются до 22 марта на ее сайте.
«Интернет изучают исследователи из разных дисциплин и междисциплинарных областей. Социологи, экономисты, политологи, психологи, урбанисты, медиа-исследователи, а также физики, математики, нейробиологи и так далее — список почти бесконечный. Кроме того, есть интернет-исследования (Internet Studies) со своей повесткой», — отмечают организаторы конференции.
«Это многообразие подходов завораживает и пугает, так как границы объекта размываются, — пишут они. — Мы предлагаем отнестись к этому многообразию по-исследовательски, увидеть его как проблему и задачу. И обсудить в рамках конференции, рефлексируя возможности и ограничения разных подходов».
Классические секции конференции будут посвящены практикам и данным, медиа, истории интернета, воображению и политике:
- Как практики становятся данными в интернете (Петербург);
- История интернета и веба (Москва);
- Политика, исследователи и пользователи (Москва);
- Визионерство и воображение (Москва);
- Новые новые новые медиа (Москва).
Кроме этого в программе дискуссии, печа-куча и воркшоп по текстам.
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