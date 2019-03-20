В Ташкенте откроется Центр современного искусства

Здание Центра современного искусства в Ташкенте. 2019 © Руслан Марданов

В 2020 году в Ташкенте откроется первый в Узбекистане Центр современного искусства. Его учредителем выступил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

«Проект Центра современного искусства, основанный на коллективной работе и совмещении различных художественных практик, прежде всего имеет для нас методологическую ценность, — говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова. — Перед фондом стоит задача создать культурную институцию нового типа. Мы изначально ориентируемся на междисциплинарность, в рамках которой планируем объединить практики в области современного искусства, кино, бразовательные инициативы, экспериментальные театральные постановки и современную хореографию с новыми для нас институциональными формами — лабораторией мультимедиа, арт-резиденцией и детскими воркшопами, которые заложат основу нашего ориентированного в будущее развития».

Построенное в индустриальном стиле кирпичное здание, в котором после реконструкции откроется Центр современного искусства, было построено в 1912 году главой строительного ведомства Туркестанского края, архитектором Вильгельмом Гейнцельмом. До революции здесь находилась дизельная электростанция, вырабатывавшая энергию для первой в городе трамвайной ветки. В 2018 году здание, где до недавнего времени располагалось Ташкентское городское предприятие электрических сетей, передано Минкульту.

Уже 12 апреля в здании будущего центра откроется персональная выставка узбекского режиссера и видеохудожника Саодат Исмаиловой «Qo'rg'on chiroq» («Световой холм»), а 16 и 17 апреля на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Саодат Исмаилова представит свой спектакль «Кырк кыз» («Сорок девушек») — посвящение девам-воительницам, героиням древнего каракалпакского эпоса.

В публичной программе Центра современного искусства лекции по истории музыки, мастер-классы для детей 5–7 лет, разработанные в партнерстве с московским Музеем современного искусства «Гараж».

Также в пространстве центра пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival, на котором будут представлены игровые и документальные фильмы, посвященные различным стратегиям взаимодействия с современным искусством и смежными с ним эстетическими практиками. Кинопрограмму дополнят подготовленная специалистами центра ретроспектива фильмов узбекского режиссера Али Хамраева и серия дискуссий, выступлений и публичных обсуждений, в которых примут участие художник Саодат Исмаилова, директор музея «Гараж» Антон Белов, заместитель директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш, старший куратор галереи Тейт Модерн Андреа Лиссони, сооснователь архитектурного бюро GRACE Екатерина Головатюк и другие.





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