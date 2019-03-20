В ГИИ обсудят музыку шестидесятых

Лев Кропивницкий. Разумный брак. 1960 © Из собрания Музея AZ

22 марта в Государственном институте искусствознания (ГИИ) в Москве музыковеды, композиторы, исполнители и деятели культуры разных поколений примут участие в открытой дискуссии «Музыка шестидесятых: 60 лет спустя».

Дискуссия организована совместно с порталом Stravinsky.online и пройдет в рамках междисциплинарной комплексной научно-исследовательской программы ГИИ и Музея Анатолия Зверева (Музея AZ) «Советское неофициальное искусство 1950-х — 1980-х годов».

Круглый стол «Музыка шестидесятых: 60 лет спустя» будет состоять из трех тематических блоков:

Можно ли говорить о феномене «композиторов-шестидесятников» в сравнении с поэтами, художниками или режиссерами того времени?

Есть ли плюсы в опыте автономного развития авангардной музыки «в отдельно взятой стране»?

Какова рецепция музыки поколения 1960-х — 1970-х в сегодняшнем обществе и почему она вновь вызывает интерес молодых музыкантов?

В каждом блоке предполагаются выступления двух спикеров, имеющих различный творческий бэкграунд и угол зрения (музыканты разных поколений либо представители различных творческих профессий), комментарии дискуссантов (в роли которых выступят научные сотрудники ГИИ Светлана Савенко и Константин Дудаков-Кашуро), а также общая беседа.

Модератор — музыковед, шеф-редактор Stravinsky.online Владислав Тарнопольский.





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