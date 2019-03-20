Архив Лу Рида открылся в Нью-Йорке© Jonathan Blanc / The New York Public Library
Нью-Йоркская публичная библиотека открыла архив рок-музыканта, основателя группы Velvet Underground Лу Рида (1942-2013).
Как сообщает Billboard, документы, фотографии, рисунки и более 600 часов аудиозаписей передала в библиотеку вдова Лу Рида, художница, певица и композитор Лори Андерсон.
По ее словам, Лу Рид никогда не обсуждал с ней судьбу архива, но она уверена, что эти материалы должны быть открыта для публики. «Очень важно иметь возможность представить их в том виде, в котором они существуют, а люди сами решат, что им интересно», — цитирует Лори Андерсон The New York Times.
Два года сотрудники Нью-Йоркской публичной библиотеки занимались каталогизацией архива Лу Рида. 15 марта он был открыт в филиале библиотеки в Линкольн-центре.
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