Юрий Слезкин представит «Дом правительства» в Москве© Corpus
С 20 по 26 марта в Москве пройдут презентации книги «Дом правительства. Сага о русской революции» американского историка, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слезкина.
Книга посвящена становлению советского режима и судьбам его творцов, объединенных одним местом жительства — знаменитым московским Домом на набережной. Документальное исследование, над которым Юрий Слезкин работал двадцать лет, было издано на английском языке в 2017 году, получило несколько престижных литературных премий и вошло в число лучших книг года The New York Times, The Guardian, The Economist, The Spectator, Le Monde, литературного приложения Times и London Review of Book.
На русском языке книга «Дом правительства. Сага о русской революции» вышла в 2018 году в издательстве Corpus.
20 марта Юрий Слезкин встретится с читателями в книжном магазине «Москва».
21 марта он прочитает лекцию «Дом правительства. Русская революция в одном, отдельно взятом доме» в Лектории Музея Москвы. В дискуссии после лекции примет участие медиаменеджер и писатель Демьян Кудрявцев.
25 марта Юрий Слезкин представит свою книгу в Международном Мемориале. После презентации состоится дискуссия с участием политического теоретика, публициста, преподавателя МВШСЭН и ИПСИ Ильи Будрайтскиса.
26 марта презентация «Дома правительства» пройдет в пространстве «InLiberty Рассвет». Вместе с автором книги в презентации примет участие историк, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН Андрей Зорин.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
15:09Beat Film Festival объявил первые фильмы юбилейной программы
14:30Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ
13:35Объявлена программа «Открытого лектория» Новой Голландии
13:07Дягилевский фестиваль открыл набор в образовательную программу
12:24В Петербурге отметят юбилей Леонида Аронзона
11:21Конференция по интернет-исследованиям состоится в Москве и Петербурге
10:38В Ташкенте откроется Центр современного искусства
Вчера
21:15Журналистку уволили из «Коммерсанта» за публикации в Telegram
17:44InLiberty и «Яндекс.Музыка» запустили серию записей популярных подкастовВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить