Юрий Слезкин представит «Дом правительства» в Москве

С 20 по 26 марта в Москве пройдут презентации книги «Дом правительства. Сага о русской революции» американского историка, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слезкина.

Книга посвящена становлению советского режима и судьбам его творцов, объединенных одним местом жительства — знаменитым московским Домом на набережной. Документальное исследование, над которым Юрий Слезкин работал двадцать лет, было издано на английском языке в 2017 году, получило несколько престижных литературных премий и вошло в число лучших книг года The New York Times, The Guardian, The Economist, The Spectator, Le Monde, литературного приложения Times и London Review of Book.

На русском языке книга «Дом правительства. Сага о русской революции» вышла в 2018 году в издательстве Corpus.

20 марта Юрий Слезкин встретится с читателями в книжном магазине «Москва».

21 марта он прочитает лекцию «Дом правительства. Русская революция в одном, отдельно взятом доме» в Лектории Музея Москвы. В дискуссии после лекции примет участие медиаменеджер и писатель Демьян Кудрявцев.

25 марта Юрий Слезкин представит свою книгу в Международном Мемориале. После презентации состоится дискуссия с участием политического теоретика, публициста, преподавателя МВШСЭН и ИПСИ Ильи Будрайтскиса.

26 марта презентация «Дома правительства» пройдет в пространстве «InLiberty Рассвет». Вместе с автором книги в презентации примет участие историк, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН Андрей Зорин.





