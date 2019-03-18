Фестиваль «Боль-2019» объявил британскую программу

В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 на российском фестивале «Боль» этим летом в Москве выступят британские артисты Warmduscher, Black Midi и Sophie.

Как сообщает сайт фестиваля, Warmduscher получили репутацию «самых бесшабашных представителей лондонского гитарного андеграунда», участники квартета Black Midi сошлись «на любви... к мрачному постпанку, шизоидному мат-року и яростному нойзу», а дебютный альбом шотландской певицы, продюсера и диджея Sophie получил номинацию на «Грэмми-2019» в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Фестиваль «Боль-2019» пройдет с 5 по 7 июля в Культурном центре ЗИЛ, в нем примут участие более 70 артистов,

Ранее были объявлены хедлайнеры — The Good, The Bad & The Queen, супергруппа в составе фронтмена Blur и Gorillaz Деймона Албарна, экс-гитариста The Verve Саймона Тонга, басиста The Clash Пола Симонона, и нигерийского барабанщика Тони Аллена, игравшего с легендой афробита Фелой Кути.

Также в фестивале примут участие американские экспериментаторы Algiers, японская группа Kikagaku Moyo, среди российских участников Монеточка, Mnogoznaal, «Ночной проспект» «4 Позиции Бруно», «Кружок», «Дайте танк (!)», сольный проект участника группы ГШ Евгения Горбунова «Интурист», «Утро», ТЭЦ, группа «Деревянные киты», «Поехали» и «Масло черного тмина».





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