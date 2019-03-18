В Мариинке начался фестиваль «Римский-Корсаков — 175»

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17 марта оперой «Млада» и гала-концертом под управлением Валерия Гергиева в Мариинском театре открылся фестиваль «Римский-Корсаков — 175». К 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова театр подготовил обширную программу, которая охватит Петербург, Владивосток, Владикавказ и Москву.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, юбилейный марафон продлится до 12 апреля, в его программе все 15 опер Римского-Корсакова, 79 романсов, балет «Шехеразада», большинство симфонических и хоровых произведений композитора.

Марафон продолжится показами репертуарных спектаклей: «Псковитянка», которая будет дополнена премьерой постановки одноактного пролога «Боярыня Вера Шелога» (18 марта, Мариинский-2), «Майская ночь» (19 марта, Концертный зал), «Снегурочка» (20 марта, Мариинский-2), «Ночь перед рождеством» (23 марта и 4 апреля, Мариинский театр), «Царская невеста» (24 марта, Мариинский-2), «Садко» (27 марта, Мариинский театр), «Сказка о царе Салтане» (31 марта, 7 апреля, Мариинский театр), «Сказание о невидимом граде Китеже» (2 апреля, Мариинский-2), «Золотой петушок» (12 апреля, Мариинский-2).

Особым событием фестиваля станет премьера одноактных опер «Кащей бессмертный» и «Моцарт и Сальери» в постановке Вячеслава Стародубцева (26 и 28 марта, Концертный зал).

Также в программе балет дягилевской антрепризы «Шехеразада» в хореографии Михаила Фокина и оформлении Льва Бакста, в концертном исполнении прозвучат «Сервилия» (3 апреля, Концертный зал) и никогда не ставившаяся в Мариинском театре опера «Пан-воевода» (6 апреля, Концертный зал).

Солисты Академии молодых оперных певцов представят антологию романсов Римского-Корсакова (29 и 31 марта, 5 апреля, Зал Мусоргского). Кроме того, состоятся выступления лауреатов Международного конкурса молодых оперных певцов имени Н.А. Римского-Корсакова (23 марта, Концертный зал) и студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (30 марта, Концертный зал).

Отметят юбилей Николая Римского-Корсакова и в филиалах Мариинского театра. Приморская сцена — большим Гала-концертом при участии солистов оперной труппы, хора и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова (22 марта) и показами собственных постановок опер «Царская невеста» (17 марта и 7 апреля) и «Сказка о царе Салтане» (31 марта и 27 апреля). В Филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания прозвучат камерные, вокальные и симфонические сочинения композитора.

К юбилею Николая Андреевича Римского-Корсакова на сайте Мариинского театра будет открыта электронная выставка «Римский-Корсаков в Мариинском», где собраны материалы обо всех прижизненных постановках опер композитора.





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