В MMOMA пройдет выставка Дарьи Неретиной

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С 22 марта по 21 апреля Московский музей современного искусства (ММОМА) и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представят персональную выставку Дарьи Неретиной «Природа вещей».

Как сообщает сайт музея, выставка (куратор – Люся Янгирова) проходит в рамках программы поддержки молодого искусства ММОМА.

Исследуя природу возникновения растительной жизни, Дарья Неретина проводит собственную лабораторную работу, в которой последовательно воссоздает все ботанические стадии — от семени до зрелого плода. Для автора подобный процесс оказывается точной и емкой метафорой собственно творчества: от идеи к воплощению, в котором художник сравнивается с алхимиком в лаборатории.

Проект в ММОМА является тотальной инсталляцией и сочетает в себе различные техники: скульптурные объекты из фарфора, основного медиума, с которым работает автор, графику и реди-мейды, созданные в период с 2015 по 2019 годы. Часть объектов состоят из природных материалов, таких как грунт, гербарий, бумага и дерево.

В рамках выставки «Природа вещей» пройдут авторские экскурсии Дарьи Неретиной, а также круглый стол и дискуссии.

Дарья Неретина (р. 1988) — выпускница кафедры Художественной керамики МГХПА им. Строганова, кафедры Художественной керамики (2012), Института проблем современного искусства ИПСИ (2014) и Школы современного искусства «Свободные мастерские» (2016). Резидент первого сезона проекта «Открытые студии» Фонда «Винзавод» (2017–2018).

Участница многочисленных групповых и персональных выставок на столичных выставочных площадках, среди которых Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, Фондовая оранжерея РАН, ЦТИ «Фабрика» и других. Активно сотрудничает с российскими галереями Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Живет и работает в Москве.





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