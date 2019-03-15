Камерная сцена ГАБТ представит премьеры одноактных опер Джан Карло Менотти

© Государственный Академический Большой театр России

Камерная сцена им. Б.А. Покровского

22, 23 и 24 марта на Камерной сцене имени Б.А. Покровского Большого государственного академического театра России (ГАБТ) пройдут премьерные показы одноактных опер «Телефон» и «Медиум» американского композитора Джан Карло Менотти (1911-2017).

«В течение десятилетия после Второй мировой войны Джан Карло Менотти считался самым известным современным оперным композитором в Америке (за свою жизнь он написал более 20 опер), — отмечает пресс-служба ГАБТ. — Колоссальным успехом пользовались две оперы, написанные на либретто самого композитора — "Телефон" и "Медиум". Их премьеры прошли по отдельности, но вскоре на Бродвее они уже исполнялись в один вечер».

На Камерной сцене имени Б.А. Покровского ГАБТ одноактные оперы «Телефон» и «Медиум» ставит режиссер Александр Молочников.

«Нам показалось, что при полном отсутствии сюжетных перекличек, мы всё же можем рискнуть и связать действие двух произведений в единое целое, — говорит он. — ...Опасны ли игры искусственного интеллекта и сверхъестественного? Или всё это только облегчит нам жизнь и подарит новые минуты счастья? И вообще, к чему приведут новые сверхспособности человека, дарованные техническим прогрессом? Ценен ли будет человеку другой человек».

Над постановкой также работают художники Сергей Чобан и Агния Стерлигова и художник по костюмам Мария Данилова. За дирижерский пульт встанет Алексей Верещагин.





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