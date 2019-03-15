ГМИИ получит в дар античное собрание семьи Карисаловых© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
26 марта в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка «Античное собрание семьи Карисаловых». На ней будет представлена коллекция античного искусства, которую передают в дар музею меценаты Михаил и Елена Карисаловы.
Как сообщает сайт ГМИИ, античное собрание семьи Карисаловых формировалось на протяжении нескольких десятилетий. Его первыми экспонатами стали бронзовые шлемы, которые собирала Ирина Карисалова.
На выставке в ГМИИ можно будет увидеть около девяноста произведений — расписные древнегреческие вазы, шлемы, бронзовые перстни, два скульптурных портрета. Самый ранний экспонат датируется VI веком до н.э., самые поздние — первыми веками нашей эры.
«Собрание античного искусства — это третий дар семьи Карисаловых ГМИИ им. А.С. Пушкина, — говорится в сообщении музея. — Первым стали две уникальные погребальные урны культуры майя-киче VII–XII веков. В 2016 году меценат помог вернуть в коллекцию Пушкинского музея картину XVII века "Любовная сцена в дворцовом интерьере" неизвестного художника. Работа когда-то принадлежала великой княжне Марии Николаевне, дочери Николая I, жене герцога Максимилиана Лейхтенбергского, и хранилась в ГМИИ с 1925 по 1931 год».
Выставка «Античное собрание семьи Карисаловых» в ГМИИ продлится до 12 мая.
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