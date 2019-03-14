У премии «Просветитель» появилась новая номинация

Сегодня, 14 марта, премия «Просветитель», присуждаемая за лучшую научно-популярную книгу на русском языке, объявила об открытии 12-го сезона. C 2019 года «Просветитель» вводит новую номинацию для просветительских интернет-проектов – «Просветитель.Digital».

Как сообщает сайт премии, экспертную группу номинации «Просветитель.Digital» возглавила доцент РАНХиГС, специалист по Digital Studies Оксана Мороз.

«Сегодня люди, которые хотят рассказывать свои истории, выходят именно в онлайн, — отметила она. — И если мы будем игнорировать это поле, забудем о тех просветителях или тех рассказчиках, которые делятся своими историями в интернете, мы фактически обедним свое собственное представление о том, что происходит в мире знаний. Мне кажется очень важным привлекать людей, которые работают в онлайн-среде, и показывать им, что они не менее значимы, чем люди, которые работали в так называемых старых культурных индустриях — с книгами, с классическими культурными жанрами».

Книжные номинации («Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки») остаются в фокусе премии. «Несмотря на то, что мы вбираем в сферу нашего внимания новые цифровые медиа, книга по-прежнему остается очень важным ядром просветительского мира», — прокомментировал сопредседатель оргкомитета премии Александр Гаврилов.

Заявки на соискание премии принимаются с 15 марта по 15 мая, длинный список будет объявлен не позднее 20 июня, короткий — не позднее 10 октября. Церемония награждения лауреатов состоится 21 ноября.

В 2019 году на конкурс принимаются книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. К рассмотрению принимаются рукописи, находящиеся в процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств. На конкурс не принимаются научные монографии, школьные и вузовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары.

На премию в номинации «Просветитель.Digital» могут претендовать просветительские онлайн-проекты, выпущенные на русском языке, реализованные на профильных (YouTube, Vimeo, SoundCloud, iTunes Podcasts, Telegram, Medium и т.д.) и непрофильных площадках (IGTV, Facebook Watch, VK и т.д.) и основанные на открытом и бесплатном распространении контента.

Лауреаты премии в книжных номинацих и номинации «Просветитель.Digital» получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы книг, попавших в короткий список, получат по 100 тысяч рублей. Помимо основной премии в номинации «Просветитель.Digital» жюри отметит специальными призами лучшие проекты в категориях «Текст», «Видео», «Звук», которые также получат по 100 тысяч рублей.

В новом сезоне в состав жюри премии вошли:

Алексей Семихатов — председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН;

— председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН; Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

— поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве; Борис Зимин — бизнесмен, глава совет а Zimin Foundation;

— бизнесмен, глава совет Zimin Foundation; Дмитрий Зимин — филантроп, основатель премии «Просветитель»;

— филантроп, основатель премии «Просветитель»; Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

— доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН; Мария Фаликман — доктор психологических наук, руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ;

— доктор психологических наук, руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ; Дильшат Харман — кандидат искусствоведения, доцент, член Ассоциации искусствоведов, исследователь информационно-аналитического центра «СОВА», лауреат премии «Просветитель-2018» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Страдающее Средневековье»;

— кандидат искусствоведения, доцент, член Ассоциации искусствоведов, исследователь информационно-аналитического центра «СОВА», лауреат премии «Просветитель-2018» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Страдающее Средневековье»; Сергей Ястребов — научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель-2018» в номинации «Естественные и точные науки», автор книги «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».



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