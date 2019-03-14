Объявлены лауреаты премии Casta Diva

Сцена из оперы «Жанна на костре» © Пермский театр оперы и балета

Сегодня, 14 марта, жюри российской оперной премии российской оперной премии Casta Diva назвало лауреатов по итогам 2018 года.

Об этом сообщил председатель жюри премии, президент фонда поддержки оперного искусства Casta Diva Михаил Мугинштейн.

«Выбор "События года" был единодушен: спектакль "Жанна Д’Арк на костре" Пермского театра привлек особым, пронзительным взглядом, новой оптикой деяний человека», — отметил он.

В состав жюри также входили Екатерина Бирюкова, Марина Гайкович, Нора Потапова, Елена Третьякова и Сергей Ходнев.

Российская оперная премия Casta Diva за 2018 год присуждена в восьми номинациях:

«Событие года»

«Жанна Д'Арк на костре» Онеггера. Спектакль Пермского театра оперы и балета (копродукция с Лионской национальной оперой, театром Ла Монне/Де Мюнт и Театром Базеля).

Музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис

Режиссер, сценограф, художник по свету и костюмам — Ромео Кастеллуччи

«Спектакль года»

«Путешествие в Реймс» Россини. Большой театр России (копродукция Нидерландской национальной оперы, Амстердам, Королевской Датской оперы, Копенгаген и Оперы Австралии, Сидней).

Музыкальный руководитель и дирижер — Туган Сохиев

Режиссер — Дамиано Микьелетто

Сценограф — Паоло Фантин

«Европейское событие»

«Саломея» Р. Штрауса. Зальцбургский фестиваль.

Музыкальный руководитель и дирижер — Франц Вельзер-Мёст

Режиссер, сценограф, художник по свету и костюмам — Ромео Кастеллуччи

«Певица года»

Елена Панкратова (Кундри, «Парсифаль» Вагнера, Байройтский фестиваль; Жена Барака, «Женщина без тени» Р. Штрауса, Штаатсопер, Берлин)

«Певец года»

Игорь Головатенко (Елецкий, «Пиковая дама» Чайковского, Большой театр и Зальцбургский фестиваль; граф Ди Луна, «Трубадур» Верди, Баварская Опера, Мюнхен)

«Лучшая зарубежная певица»

Асмик Григорян (Саломея, «Саломея» Р. Штрауса, Зальцбургский фестиваль).

«Лучший зарубежный певец»

Андреас Шагер (Тристан, «Тристан и Изольда» Вагнера, Штаатсопер, Берлин и Опера Бастий, Париж; Парсифаль, «Парсифаль» Вагнера, Байройтский фестиваль). Специальный приз президента фонда Casta Diva, председателя жюри.

«Взлет»

Богдан Волков (Ленский, «Евгений Онегин» Чайковского, Новая Опера, Москва; Берендей, «Снегурочка» Римского-Корсакова, Большой театр России).

Торжественная церемония награждения и концерт победителей (в том числе лауреатов прошлых лет и почетных гостей) планируется провети 24 сентября на сцене театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.





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