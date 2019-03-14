Юбилей Римского-Корсакова отметят в Петербурге

Валентин Серов. Портрет композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. 1898 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

18 марта исполняется 175 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова (1844-1908). В этот день в Петербурге завершится реставрация мемориального музея-квартиры композитора и начнется международная конференция «Римский-Корсаков – 175. Год за годом».

Как сообщает сайт музея, благодаря усилиям реставраторов мемориальная квартира сохранила в неприкосновенности все детали уникальных сохранившихся интерьеров, восстановлен рисунок паркета, который был в квартире при жизни Римского-Корсакова. Также в квартире возобновит работу мультимедийный проект, с помощью которого каждый может стать дирижером, знатоком оркестра, диджеем-аранжировщиком и даже обладателем «цветного слуха» на пять минут.

Международная научная конференция «Римский-Корсаков — 175. Год за годом» будет проходить с 18 по 21 марта в Мемориальном музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургском государственном университете.

Участниками конференции станут более 40 ученых из России, Европы, США и Австралии. Почетные спикеры — профессор Ричард Тарускин (США) и Марина Фролова-Уокер (Великобритания).

Главные темы конференции — судьба наследия Римского-Корсакова с 1908 года по сей день, позиционирование сочинений композитора в разные десятилетия в контексте меняющихся политических режимов, наследие Римского-Корсакова в современной концертной и оперной практике.

В параллельной программе конференции запланирована серия концертов, среди участников которых Квартет имени Н.А. Римского-Корсакова и солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской академической филармонии.





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