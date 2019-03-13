«Балет Москва» представит юбилейный спектакль в ЦИМе

Участники танцевального марафона. США, 1920-е годы © Library of Congress

21 июня в Центре имени Вс. Мейерхольда состоится премьера спектакля «Танцпол» театра «Балет Москва», приуроченная к его 30-летию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, для постановки спектакля приглашен бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген, который раньше он работал в Балете Монте-Карло и с Большим театром Женевы, где поставил «Щелкунчика» без традиционных рождественских элементов.

«Я считаю, что из нового поколения современных хореографов он один из интереснейших в настоящий момент. Его спектакли очень театральны, танцевальны и рискованны», — говорит директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева.

Спектакль «Танцпол», пояснили в пресс-службе театра, отсылает к танцевальным марафонам 1920-х годов, которые проходили в США во времена Великой депрессии и вошли в историю как самые неистовые: нередко их участники погибали от истощения прямо во время соревнования.

«Я хотел сделать что-то о танце. Танцуют все — будь то балет или ночные клубы, или ритуальные танцы. Мне нравилась идея, что танец — это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты не остановишься. Танец может быть чем-то прекрасным и чем-то мрачным одновременно», — приводит пресс-служба слова Йеруна Вербрюггена.

Над «Танцполом» также работают художник-постановщик Дмитрий Разумов (среди его спектаклей «Все оттенки голубого» в «Сатириконе», «Живые картины» в Театре наций, «Горе от ума» в Школе-студии МХАТ) и шведский композитор Стефан Левин, в произведениях которого наряду с акустическими инструментами используется электроника.





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