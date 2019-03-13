Серия дебютных выставок молодых художников пройдет в Казани

© Центр современной культуры «Смена»

Казанский Центр современной культуры «Смена» организует серию краткосрочных персональных выставок молодых художников из Татарстана и со всей России, на которых они смогут впервые показать свои работы.

Первой в серии станет выставка Александра Скобеева «No_how», которая пройдет в «Смене» с 21 по 30 марта и представит новые работы и инсталляции художника.

Выставка затрагивает тему эстетического восприятия предметов и их влияние на состояние человека. Александр Скобеев изучает особое притяжение к предметам, обладающими определенными признаками. Это может быть плоскость, грани, или сочетания фактур; яркое, блестящее, гладкое, светящееся.

«Выставка собрана из найденных объектов, — говорит художник. — Для меня очень важно находить предмет и видеть его в конкретной ситуации. Часто я вижу как тот или иной объект стоит на улице и его положение при первом впечатлении обуславливает его нахождение в моей работе. Итоговая постановка предметов может ассоциативно складываться из комплекса первых впечатлений, условий, в которых находились объекты».

Александр Скобеев родился в Казани в 1992 году. Учился в Казанском художественном училище, Британской высшей школе дизайна, школе «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства и Школе фотографии и мультимедиа имени Родченко.

Разрабатывал дизайн для изданий Harper's Bazaar, Cosmopolitan, издательского дома Сonde Nast Russia и издательства «Смена», участвовал в групповых выставках в ГСИ, Музее А.Н. Мазитова, НКЦ, галерее «Граунд. Ходынка», музее «Гараж», Музее архитектуры и ММСИ Ермолаевский 17.

C 2014 года — в составе Moscow Scratch Orchestra. Принимал участие в концертах на площадках «Граунд. Песчаная», «Гараж», Центральный дом художника, Центральный дом архитектора, «Электротеатр Станиславский», ЦВЗ «Манеж».





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ