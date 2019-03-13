Музыканты из шести стран приедут в Петербург на фестиваль SKIF

Kap Bambino © Nick Müller

В XXIII Международном фестивале Сергея Курёхина SKIF, который пройдет 17 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге, примут участие десять музыкальных коллективов из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Литвы, Франции и Швейцарии.

Как соообщают организаторы, все зарубежные артисты выступят в Петербурге впервые.

Предварительный лайнап фестиваля:

Goblin (Италия)

Kap Bambino (Франция)

Blurt (Великобритания)

White Wine (Германия)

Timid Kooky (Литва)

CEEYS (Германия)

Marzahn (Германия)

Seven Knives (Россия)

Егор Забелов (Россия)

«Размотчики Катушек» (Россия).

Международный музыкальный фестиваль SKIF ежегодно проводится с 1997 года. Концепция фестиваля основана на идеях музыканта-авангардиста Сергея Курёхина (1954–1996), использованных им в проекте «Поп-механика».





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