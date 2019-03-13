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Музыканты из шести стран приедут в Петербург на фестиваль SKIF

News_detailed_pictureKap Bambino© Nick Müller

В XXIII Международном фестивале Сергея Курёхина SKIF, который пройдет 17 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге, примут участие десять музыкальных коллективов из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Литвы, Франции и Швейцарии.

Как соообщают организаторы, все зарубежные артисты выступят в Петербурге впервые.

Предварительный лайнап фестиваля:

  • Goblin (Италия)
  • Kap Bambino (Франция)
  • Blurt (Великобритания)
  • White Wine (Германия)
  • Timid Kooky (Литва)
  • CEEYS (Германия)
  • Marzahn (Германия)
  • Seven Knives (Россия)
  • Егор Забелов (Россия)
  • «Размотчики Катушек» (Россия).

Международный музыкальный фестиваль SKIF ежегодно проводится с 1997 года. Концепция фестиваля основана на идеях музыканта-авангардиста Сергея Курёхина (1954–1996), использованных им в проекте «Поп-механика».

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