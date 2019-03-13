Музыканты из шести стран приедут в Петербург на фестиваль SKIF

Музыканты из шести стран приедут в Петербург на фестиваль SKIFKap Bambino© Nick Müller
В XXIII Международном фестивале Сергея Курёхина SKIF, который пройдет 17 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге, примут участие десять музыкальных коллективов из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Литвы, Франции и Швейцарии.
Как соообщают организаторы, все зарубежные артисты выступят в Петербурге впервые.
Предварительный лайнап фестиваля:
- Goblin (Италия)
- Kap Bambino (Франция)
- Blurt (Великобритания)
- White Wine (Германия)
- Timid Kooky (Литва)
- CEEYS (Германия)
- Marzahn (Германия)
- Seven Knives (Россия)
- Егор Забелов (Россия)
- «Размотчики Катушек» (Россия).
Международный музыкальный фестиваль SKIF ежегодно проводится с 1997 года. Концепция фестиваля основана на идеях музыканта-авангардиста Сергея Курёхина (1954–1996), использованных им в проекте «Поп-механика».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
16:26«Балет Москва» представит юбилейный спектакль в ЦИМе
14:42В РГБ откроется курс медленного чтения хасидских сказок
13:14Серия дебютных выставок молодых художников пройдет в Казани
12:49Музыканты из шести стран приедут в Петербург на фестиваль SKIF
12:04Книги Джеффри Евгенидиса обсудят в «Пионере»
11:21Объявлена программа Года музыки Великобритании и России 2019
12 марта 2019
18:13Премия «ЛибМиссия» открыла сезон
15:14Литераторы и журналисты выступили против установления прямой цензуры в России
14:15Денис Бояринов прочитает в Центре братьев Люмьер лекцию о Дэвиде БоуиВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить