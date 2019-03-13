Книги Джеффри Евгенидиса обсудят в «Пионере»© «Пальмира»
14 марта в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение творчества американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидиса.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
О том, как Джеффри Евгенедис работает с восприятием пола и о его новом сборнике рассказов «Найти виноватого», вышедшем в этм году в издательстве «Пальмира», поговорят литературный критик «Медузы» Галина Юзефович, переводчица книги Дарья Горянина и куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.
Какие темы интересны Джеффри Евгенидису и почему? О чем рассказывает роман «Средний пол», за который писатель получил Пулитцеровскую премию? Как рассказать историю самоубийства от лица коллективного «мы», не называя причин и не давая моральных оценок? Какие романы о гендере обсуждают на Западе, но почти не знают в России? Почему романы в России популярнее рассказов и какое место занимают темы инцеста, самоубийства и сентиментальности в творчестве Джеффри Евгенидиса?
Джеффри Евгенидис (р. 1960) — автор романов «Средний пол» о судьбе гермафродита во второй половине XX века, «Девственницы-самоубийцы», экранизированного Софией Копполой, «А порою очень грустны», статей о современной культуре и рассказов. В этом году издательство «Пальмира» выпустило сборник рассказов Евгенидиса «Найти виновного» — о быстром и почти всегда безысходном крушении человеческой жизни по воле судьбы, общества или нас самих.
На встрече можно будет купить книгу «Найти виноватого» и другие работы Джеффри Евгенидиса по специальной цене.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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