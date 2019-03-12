Денис Бояринов прочитает в Центре братьев Люмьер лекцию о Дэвиде Боуи© Steve Schapiro
15 марта в рамках культурной программы выставки «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю» в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве состоится лекция музыкального журналиста Дениса Бояринова «Бриллианты из коллекции Боуи».
«В объемной дискографии этого артиста нет проходных записей, а есть работы, непонятые современниками, и есть целая цепь альбомов-вершин, повлиявших на появление целых музыкальных направлений и развитие поп-культуры в XX веке», — говорится в сообщении на сайте Центра братьев Люмьер.
С каких пластинок надо начать знакомство с наследием Дэвида Боуи, а к каким надо подступать, уже будучи хорошо подготовленными? Какие его альбомы по праву считаются мировой классикой рока и должны быть в коллекции любого уважающего себя меломана, а какие — недооценены? И, наконец, какими музыкантами и альбомами восхищался сам великий британский артист-новатор?
Об этом пойдет речь в лекции музыкального журналиста, редактора раздела «Современная музыка» COLTA.RU Дениса Бояринова.
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