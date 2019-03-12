«Инклюзион» готовит премьеру спектакля «Ночи Холстомера»

© «Инклюзион»

14 и 29 апреля в Театре на Литейном пройдут премьерные представления спектакля «Ночи Холстомера» петербургской театральной школы «Инклюзион».

Предпремьерный показ состоится 30 марта в Библиотеке для слепых и слабовидящих на Стрельнинской, 11.

Вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Спектакль вырос из импровизаций участников школы, оттолкнувшихся от материала повести Льва Толстого «Холстомер». У лошади рождается пегий жеребенок: полюбит ли она его, несмотря на пятнистую шкуру? Каково это — быть молодым и сильным конем? Каково это — быть конем жестокого хозяина? Быть загнанным? Быть любимым?

«Ночи Холстомера» — спектакль-рассуждение о материнстве, силе молодости, поддержке табуна, любви и усталости. Использование импровизации позволило актерам наполнить спектакль собственным взглядом на социальные проблемы и философию бытия, и главное — своей любовью к жеребенку, который еще не знает, что значит — «пегий».

В спектакле заняты люди разного возраста с одновременными нарушениями слуха и зрения, также в проекте принимают участие зрячеслышащие участники, интересующиеся театром и социальными проектами.

Режиссер, педагог по сценической речи: Александр Савчук

Хореограф, педагог по пластике: Ксения Петренко

Педагог по музыке: Дарья Барабенова

Педагог по актерскому вокалу: Елена Романова

Инсценировка: Галина Лурье

Художники: Кира Камалидинова, Татьяна Стоя

Художник по костюмам: Анис Кронидова

Куратор: Юлия Поцелуев а , tverskaya16

, tverskaya16 Администратор: Владислава Крупенье.

Тексты: импровизации Михаила Волынкина и других участников школы по мотивам Л.Н. Толстого,

На сцене: Тамара Арбузова, Дарья Барабенова, Ия Бобкина, Юлия Волкова, Михаил Волынкин, Елена Дробышевская, Олег Зинченко, Любовь Козлова, Галина Кузьмина, Наталья Липина, Галина Мельник, Ольга Миловидова, Полина Раевская, Меланья Розанова, Юлия Степанова, Алла Тимофеева.

Организаторы проекта: Центр творческих проектов «Инклюзион» (учредитель — фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»). Со-организатор проекта в Петербурге: Автономная некоммерческая организация «Центр международного сотрудничества по реализации проектов в области искусства и образования «КонтАрт». Постоянный партнер проекта: Библиотека для слепых и слабовидящих.

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов





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