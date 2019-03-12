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Борис Гаспаров прочитает лекцию в Московской консерватории

News_detailed_picture© Центр современной музыки

14 марта в Конференц-зале Московской консерватории состоится лекция лингвиста и музыковеда Бориса Гаспарова «Путь к "неслыханной простоте": Симфоническое творчество Гавриила Попова и судьба авангарда 1920-х годов».

Начало в 15:00, вход для преподавателей и студентов Московской консерватории и творческих вузов Москвы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Среди многочисленных научных интересов Бориса Гаспарова — музыкальный авангард начала ХХ века и культурная политика первых десятитетий СССР; их пересечению и будет посвящена его московская лекция.

Ей будет предшествовать дискуссия «Что произошло с оперным либретто в ХХ–ХХI веках?» с участием Бориса Гаспарова, приуроченная к презентации Библиотеки переводов оперных либретто ХХ века.

Борис Гаспаров (р. 1940) — лингвист и музыковед, ученик Юрия Лотмана, профессор Бёркли, Колумбийского и Тартусского университетов, Высшей школы экономики; как приглашенный профессор читал курсы во многих ведущих университетах мира. Среди его работ «Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования», «Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века» и «Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре».

Встреча организована Центром современной музыки Московской консерватории в рамках долгосрочного проекта «Другой ракурс: музыка глазами выдающихся деятелей культуры» (куратор — музыковед Владислав Тарнопольский).

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