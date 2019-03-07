Московская консерватория открывает библиотеку оперных либретто© Stravinsky.online
14 марта в конференц-зале Московской консерватории состоится презентация Библиотеки переводов оперных либретто ХХ века Михаила Фельдштейна.
Как сообщает Центр современной музыки Московской консерватории, материалы библиотеки начал публиковать сайт о новой музыке Stravinsky.online. К публикации готовятся несколько тысяч страниц переводов, которые на протяжении 35 лет осуществлял Московский клуб филофонистов и один из его руководителей Михаил Фельдштейн.
Библиотека включает в себя либретто опер и тексты вокальной музыки более 130 композиторов ХХ века. Помимо масштабного корпуса переводов, в собрание Михаила Фельдштейна входят тексты к сочинениям российских композиторов.
Оцифровка материалов и подготовка к публикации в силу их количества займет несколько лет, но уже в нынешнем сезоне будут опубликованы тексты сочинений Чарльза Айвза, Клода Дебюсси, Густава Малера, Арнольда Шенберга, Антона Веберна, Альбана Берга, Исаака Альбениса, Ферруччо Бузони, Гуго Вольфа, а также Николая Рославца и Ивана Вышнеградского.
На сегодняшний день доступны онлайн материалы, относящиеся к произведениям Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и Леоша Яначека.
По случаю начала публикации библиотеки 14 марта в Московской консерватории пройдет дискуссия «Что произошло с оперным либретто в ХХ–XXI веках?».
Участники:
- лингвист и музыковед Борис Гаспаров, автор книги «Пять опер и симфония», профессор Колумбийского, Стенфордского университета, университета Беркли;
- композитор Изабель Мундри, автор оперы «Одиссея — дыхание» (приз немецкой прессы «Лучшая опера года — 2005»); – режиссер, художественный руководитель оперы в МАМТе имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Александр Титель;
- директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин;
- композитор Владимир Тарнопольский, профессор Московской консерватории, художественный руководитель ансамбля «Студия новой музыки»;
- композитор Дмитрий Курляндский, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский»);
- композитор Алексей Сюмак, музыкальный руководитель театра «Практика».
В начале дискуссии будет зачитано обращение Михаила Фельдштейна к участниками встречи, а об истории библиотеки и процессе ее подготовки расскажут шеф-редактор Stravinsky.online Владислав Тарнопольский и архивариус Бибилиотеки Анна Пантелеева.
Начало в 12:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Кроме того, в этот же день в 19:00 Изабель Мундри станет гостем концерта «Проекции современой музыки: Швейцария», на котором ансамбль «Студии новой музыки» представит российские премьеры нескольких ее произведений. Концерт пройдет в Рахманиновском зале консерватории.
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