Московская консерватория открывает библиотеку оперных либретто

14 марта в конференц-зале Московской консерватории состоится презентация Библиотеки переводов оперных либретто ХХ века Михаила Фельдштейна.

Как сообщает Центр современной музыки Московской консерватории, материалы библиотеки начал публиковать сайт о новой музыке Stravinsky.online. К публикации готовятся несколько тысяч страниц переводов, которые на протяжении 35 лет осуществлял Московский клуб филофонистов и один из его руководителей Михаил Фельдштейн.

Библиотека включает в себя либретто опер и тексты вокальной музыки более 130 композиторов ХХ века. Помимо масштабного корпуса переводов, в собрание Михаила Фельдштейна входят тексты к сочинениям российских композиторов.

Оцифровка материалов и подготовка к публикации в силу их количества займет несколько лет, но уже в нынешнем сезоне будут опубликованы тексты сочинений Чарльза Айвза, Клода Дебюсси, Густава Малера, Арнольда Шенберга, Антона Веберна, Альбана Берга, Исаака Альбениса, Ферруччо Бузони, Гуго Вольфа, а также Николая Рославца и Ивана Вышнеградского.

На сегодняшний день доступны онлайн материалы, относящиеся к произведениям Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и Леоша Яначека.

По случаю начала публикации библиотеки 14 марта в Московской консерватории пройдет дискуссия «Что произошло с оперным либретто в ХХ–XXI веках?».

Участники:

лингвист и музыковед Борис Гаспаров , автор книги «Пять опер и симфония», профессор Колумбийского, Стенфордского университета, университета Беркли;

, автор книги «Пять опер и симфония», профессор Колумбийского, Стенфордского университета, университета Беркли; композитор Изабель Мундри , автор оперы «Одиссея — дыхание» (приз немецкой прессы «Лучшая опера года — 2005»); – режиссер, художественный руководитель оперы в МАМТе имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Александр Титель ;

, автор оперы «Одиссея — дыхание» (приз немецкой прессы «Лучшая опера года — 2005»); – режиссер, художественный руководитель оперы в МАМТе имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко ; директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин ;

; композитор Владимир Тарнопольский , профессор Московской консерватории, художественный руководитель ансамбля «Студия новой музыки»;

, профессор Московской консерватории, художественный руководитель ансамбля «Студия новой музыки»; композитор Дмитрий Курляндский , музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский»);

, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский»); композитор Алексей Сюмак, музыкальный руководитель театра «Практика».

В начале дискуссии будет зачитано обращение Михаила Фельдштейна к участниками встречи, а об истории библиотеки и процессе ее подготовки расскажут шеф-редактор Stravinsky.online Владислав Тарнопольский и архивариус Бибилиотеки Анна Пантелеева.

Начало в 12:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Кроме того, в этот же день в 19:00 Изабель Мундри станет гостем концерта «Проекции современой музыки: Швейцария», на котором ансамбль «Студии новой музыки» представит российские премьеры нескольких ее произведений. Концерт пройдет в Рахманиновском зале консерватории.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ