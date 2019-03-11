Иван Колпаков снова стал главредом «Медузы»

© Иван Колпаков / Facebook

Сегодня, 11 марта, по решению генерального директора интернет-издания «Медуза» Галины Тимченко его главным редактором назначен Иван Колпаков, который ушел с этого поста прошлой осенью.

«Иван с самого начала был идеологом и лидером издания, мы вместе сделали одно из самых читаемых СМИ в России. Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами», — говорится в опубликованном «Медузой» заявлении директора издания Галины Тимченко.

В ноябре 2018 года Колпаков, работавший главредом издания с 2016 года, решил уйти в отставку в связи с обвинениями, которые выдвинула против него жена одного из сотрудников издания. Позже этот сотрудник уволился по собственному желанию.

После инцидента на вечеринке «Медузы», давшего основания заподозрить Колпакова в сексуальном харассменте и широко обсуждавшегося в соцсетях, совет директоров «Медузы» решил оставить его на посту главреда. Несмотря на это, Колпаков принял решение об уходе. Исполняющим обязанности главреда была назначена Татьяна Ершова, которая раньше занимала должность управляющего редактора «Медузы».

«Возвращение Ивана Колпакова поддерживают руководители всех подразделений "Медузы", в первую очередь Татьяна Ершова и заместители главного редактора Дмитрий Томилов и Султан Сулейманов», — пишет в своем сегодняшнем заявлении Галина Тимченко.

Она также сообщает, что кандидутуру Колпакова поддержали члены нового совета директоров издания, которому «предстоит утвердить план развития компании на ближайший год и кодекс поведения сотрудников "Медузы"».





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