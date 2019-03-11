Фонд Генриха Бёлля в России запускает проект «She is an expert»© SH.E - She is an expert / Facebook
14 марта в центре поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow состоится презентация и официальный запуск сайта проекта Фонда Генриха Бёлля в России «SH.E — She is an expert».
«She is an expert» — это база женщин-экспертов из различных областей, от IT до кино, гастрономии и деколониальной философии.
Как сообщают организаторы проекта, они «постарались включить в проект все возможные области из мира науки и все важные современные практики, так что многие разделы получились междисциплинарными и даже антидисциплинарными, что дает возможность отойти от традиционной иерархии тех самых "серьезных и важных" и "несерьезных и неважных" профессий и областей знания».
На сайте доступны функции «Найти» и «Стать». С помощью функции «Найти» можно получить доступ к базе и подобрать подходящую специалистку для своего мероприятия, конференции или бизнеса. С помощью функции «Стать» можно зарегистрироваться в качестве эксперта, создав профиль на сайте проекта.
Автор проекта «She is an expert» — Нурия Фатыхова, команда — Ника Махлина, Наталья Столберг, Юлия Алексеева и Алена Жоголь. Девиз проекта — «Давайте сделаем женщин-экспертов более видимыми и востребованными». На платформе проекта уже зарегистрировались более 100 женщин.
Среди гостей презентации 14 марта экс-главред Wonderzine, редактор Meduza Ольга Страховская, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Рождественская, художница Таус Махачева, режиссер «Театра doc», актриса Анастасия Патлай, политолог, редактор The Question Ольга Зевелева, соосновательница Impact Hub Moscow, предпринимательница Анастасия Гуляева, гендерный социолог, автор образовательных гендерных проектов Ирина Костерина.
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