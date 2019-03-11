Третьяковка покажет классику израильского кино

С 13 марта по 17 апреля в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи пройдет ретроспектива «Краткая история израильского кино».

В программе 11 фильмов, рассказывающих о жизни Израиля с 30-х годов ХХ века до наших дней:

«Работа» (1935, документальный), реж. Хельмар Лерский;

«Нас не сломить» (1948, документальный), реж. Мейер Левин;

«Высота 24 не отвечает» (1955), реж. Торольд Дикинсон;

«Три дня и ребенок» (1967), реж. Ури Зоар;

«Осада» (1968), реж. Гилберто Тофано;

«Полицейский Азулай» (1971), реж. Эфраим Кишон;

«Дневник» (1973–1983), реж. Давид Перлов;

«Трое и одна» (1974), реж. Михаил Калик;

«Гнев и триумф» (1984), реж. Ави Нешер;

«Киппур» (2000), реж. Амос Гитай;

«Гет. Процесс Вивиан Амсалем» (2014), реж. Ронит Элькабец, Шломи Элькабец.

Впервые в России будут показаны архивные фильмы, созданные до образования Государства Израиль на территории подмандатной Палестины.

Специальным событием ретроспективы станет показ всех серий «Дневника» основателя израильской документалистики Давида Перлова, который снимал этот фильм на протяжении 10 лет и запечатлел историю своей семьи на фоне событий, происходящих в израильском обществе 1970-х. Картину представит его дочь — режиссер Яэль Перлов.

Ретроспектива приурочена к 70-летию независимости Государства Израиль и проводится совместно с Посольством Израиля в РФ





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