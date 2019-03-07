 
13:50 9 марта 2019Новости
7220
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Умер Владимир Этуш

News_detailed_picture© «Москва 24»

Сегодня, 9 марта, в Москве в возрасте 96 лет умер актер театра и кино Владимир Этуш.

Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве, окончил военно-переводческий факультет Второго Московского педагогического института иностранных языков, в годы Великой Отечественной войны воевал на фронте, был тяжело ранен.

В 1945 году Владимир Этуш окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и начал работать в Театре имени Е.Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. Среди множества спектаклей театра с его участием — «Молодая гвардия», «Накануне», «Два веронца», «Принцесса Турандот», «Мещанин во дворянстве», «Западня», «Закат», «Дядюшкин сон», «Бенефис».

В 1953 году начал сниматься в кино, сыграл в десятках фильмов, в том числе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Приключения Буратино» (1975).

Более 70 лет Владимир Этуш преподавал в Театральном училище имени Б.В. Щукина, в 1957 году впервые стал руководителем курса, в 1976 году — профессором, в 1987 году занял пост ректора училища, с 2003 года был его художественным руководителем.

Лауреат многих профессиональных и государственных наград, Народный артист СССР (1984).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте
Девушка-видениеСовременная музыка
Девушка-видение 

Александр Кушнир вспоминает несостоявшихся героев эпохи Вудстока. Глава вторая: история стоматолога Линды Перхакс, которой не удалось стать второй Джони Митчелл

7 марта 201927130
Дни первыхКино
Дни первых 

Эхо «Духа огня» в «Иллюзионе»: марафон работ лучших молодых режиссеров арт-кино

6 марта 201952450
Сам ФлинтСовременная музыка
Сам Флинт 

Кит Флинт (1969—2019) не был главным героем в The Prodigy, но без него не было бы ни этой группы, ни ее мировой популярности

5 марта 201936180