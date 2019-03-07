Умер Владимир Этуш© «Москва 24»
Сегодня, 9 марта, в Москве в возрасте 96 лет умер актер театра и кино Владимир Этуш.
Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве, окончил военно-переводческий факультет Второго Московского педагогического института иностранных языков, в годы Великой Отечественной войны воевал на фронте, был тяжело ранен.
В 1945 году Владимир Этуш окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и начал работать в Театре имени Е.Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. Среди множества спектаклей театра с его участием — «Молодая гвардия», «Накануне», «Два веронца», «Принцесса Турандот», «Мещанин во дворянстве», «Западня», «Закат», «Дядюшкин сон», «Бенефис».
В 1953 году начал сниматься в кино, сыграл в десятках фильмов, в том числе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Приключения Буратино» (1975).
Более 70 лет Владимир Этуш преподавал в Театральном училище имени Б.В. Щукина, в 1957 году впервые стал руководителем курса, в 1976 году — профессором, в 1987 году занял пост ректора училища, с 2003 года был его художественным руководителем.
Лауреат многих профессиональных и государственных наград, Народный артист СССР (1984).
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