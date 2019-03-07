Yungblud даст концерт в Москве

Летом в Москве выступит британский альт-рок музыкант Доминик Харрисон, известный под псевдонимом Yungblud.

Концерт состоится 26 июля в клубе «Известия Hall».

«В биографии 19-летнего уроженца Южного Йоркшира прослеживается музыкальная наследственность — дедушка Доминика еще в семидесятых выступал с апостолами глэм-рока T. Rex», — сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.

«В июле прошлого года музыкант подтвердил свое творческое совершеннолетие релизом дебютного альбома "21st Century Liability", а с начала 2019 года выпустил уже два новых сингла: "Loner" и "11 Minutes", сняв к ним официальные видео. В считанные дни счет просмотров пошел на миллионы. "11 Minutes" — коллаборация с подругой Доминика, сверхновой звездой Америки певицей Halsey при участии барабанщика Blink-182 Трэвис Баркера. Сингл стал для Yungblud билетом в серьезные чарты Европы, Австралии и Америки, где поднялся на седьмую строчку US Hot Rock Songs».





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