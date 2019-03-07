Независимые музыканты выступят в поддержку женщин, переживших домашнее насилие

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Около ста независимых музыкантов примут участие в благотворительной акции «Не виновата» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, которая с 8 по 10 марта пройдет в 21 городе России и Белоруссии.

К акции присоединились Москва, Петербурга, Минск, Брянск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пермь, Саранск, Тамбов, Томск, Тула, Тюмень и Уфа.

Помимо концертов в программе акции «Не виновата» выставки, лекции, поэтические чтения, дискуссии и другие события, организованные местными музыкантами и активистами. Вся выручка будет направлена организациям, которые оказывают бесплатную профессиональную помощь женщинам, пережившим домашнее насилие.

Акция «Не виновата» родилась благодаря идее Васи Огонька (участник групп Kick Chill и ТУГГ) и Лены Кузнецовой (участница групп «Позоры», «Власть», «Вхоре») сделать серию благотворительных DIY-концертов к 8 марта. Музыканты связались с активистами, независимыми группами из других городов, и в результате появилась команда организаторов, занявшаяся разработкой идей и подготовкой акции.

Организаторы опубликовали манифест, в котором рассказали об идее и целях акции и своей личной мотивации участия в ней, а также FAQ о домашнем насилии.





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