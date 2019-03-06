Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии

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Притцкеровская премия 2019 года присуждена японскому архитектору, градостроителю и теоретику архитектуры Арате Исодзаки.

Об этом сообщает сайт Притцкеровской премии.

«Обладая глубокими познаниями в истории и теории архитектуры, отдавая должное авангарду, он никогда не довольствовался вопспроизведением устоявшихся форм, — говорится в комментарии жюри. — В своих поисках осмысленной архитектуры, отразившихся в зданиях, которые до сих пор не поддаются стилистической категоризации, он постоянно эволюционируют и сохраняет свежесть взгляда».

Арата Исодзаки (р. 1931) — автор более ста проектов зданий, в том числе Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, Национального центра съездов в Катаре, Дворца спорта Сант Жорди в Барселоне, Музея центральной академии художеств в Пекине, напоминает «Артгид». В 1986 году архитектор был удостоен золотой медали Королевского института британских архитекторов, в 1996 году ему был присужден «Золотой лев» Венецианской архитектурной биеннале.

Притцкеровская премия вручается с 1979 года, среди ее лауреатов были Фрэнк Гери, Оскар Нимейер, Норман Фостер, Заха Хадид, Рем Колхас, Петер Цумтор, Шигеру Бан, Алехандро Аравена, Рафаэль Аранда, Карме Пижем и Рамон Вилальта.

Церемония вручения премии 2019 года состоится в мае в Версальском дворце.





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