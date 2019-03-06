ГЦСИ собираются вывести из РОСИЗО

Выставочный зал ГЦСИ на Зоологической улице в Москве © Arterritory.com

С дирекцией Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) обсуждаются планы его вывода из состава Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и передачи в управление Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Об этом сообщает «Артгид» со ссылкой на директора по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ Алису Прудникову. Информацию, что идет осуждение переподчинения ГЦСИ также подтвердила директор ГМИИ Марина Лошак.

«На сегодняшний день прорабатывается такой вариант событий. Было проведено несколько встреч, в которых приняли участие руководители РОСИЗО и ГМИИ, а также руководители наших региональных филиалов», — рассказала Алиса Прудникова.

По ее словам главный вопрос сейчас — каким образом переместить сложную сетевую структуру ГЦСИ в новое учреждение.

«Любая институция — это живой организм, в нашем случае это более 25 лет плодотворной работы и десятки уникальных специалистов, — пояснила Прудникова. — Главный KPI (ключевые показатели эффективности. — Ред.) этого перехода, который, я верю, может стать новой главой в истории ГЦСИ, — это то, что произойдет с нашими главными ведущими проектами — Государственной премией в области современного искусства "Инновация", Международной биеннале молодого искусства в Москве и Индустриальной биеннале в Екатеринбурге, проектами NEMOSKVA, ТЕCHNE и другими».

ГЦСИ был учрежден Министерством культуры РФ в 1992 году. Это музейно-выставочная и научно-исследовательская организация, деятельность которой направлена на развитие современного отечественного искусства в контексте мирового художественного процесса, формирование и реализацию программ и проектов в области современного искусства, архитектуры и дизайна в России и за рубежом.

Центр расположен в Москве и имеет филиалы во Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Петербурге и Томске. Совместно с Минкультом ГЦСИ является учредителем ежегодного конкурса в области современного визуального искусства «Инновация» и Московской международной биеннале молодого искусства.

Осенью 2016 года ГЦСИ был включен в состав РОСИЗО.





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