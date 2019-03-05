В Центре Вознесенского покажут оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского© Елена Немкова
С 16 марта по 12 мая в Центре Вознесенского в Москве будет представлена опера-инсталляция «Некийя» композитора Дмитрия Курляндского, поэта Димитриса Яламаса и художника Елены Немковой.
Проект «Некийя» реализуется в двух версиях: онлайн и офлайн. Такой формат презентации музыкального произведения будет представлен в России впервые.
В Центре Вознесенского офлайн-версия проекта будет реализована в формате оперы-инсталляции. В одном из залов центра опера будет транслироваться в режиме нон-стоп, синхронно с 4-канальным звуком на шести экранах будет передаваться видео Елены Немковой.
Продолжительность полного цикла оперы-инсталляции — час, но время пребывания внутри инсталляции не ограничено — посетители могут пробыть там от нескольких минут до нескольких часов, прослушав и посмотрев оперу один или несколько раз.
«Некийя» включает в себя элементы иммерсивности: каждый зритель-слушатель, находящийся в зале, где исполняется опера, как бы примеряет на себя роль главного героя оперы, Одиссея.
Исполнители — солисты хора Электротеатра Станиславский Екатерина Андреева (Александра), Мария Меньшенина (Алекста), Татьяна Перевалова (Эвридика) и Алина Горина (Эпикаста), музыкальный руководитель — Арина Зверева.
Партнеры проекта — «Электротеатр Станиславский» и Fancymusic
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:13Российские феминистки готовят альтернативное празднование 8 марта
16:20В Центре Вознесенского покажут оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского
15:57Марина Разбежкина и Арне Биркеншток проведут тренинг-семинар в Москве
15:19Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два года
14:19InLiberty запускает курс Михаила Майзульса о Средневековье
13:23В Россию едет Кристина Агилера
12:27Максим Атаянц расскажет о коринфском ордере как средстве госпропаганды
11:32Москвичам покажут утраченные памятники архитектурыВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить