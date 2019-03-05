В Центре Вознесенского покажут оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского

© Елена Немкова

С 16 марта по 12 мая в Центре Вознесенского в Москве будет представлена опера-инсталляция «Некийя» композитора Дмитрия Курляндского, поэта Димитриса Яламаса и художника Елены Немковой.

Проект «Некийя» реализуется в двух версиях: онлайн и офлайн. Такой формат презентации музыкального произведения будет представлен в России впервые.

В Центре Вознесенского офлайн-версия проекта будет реализована в формате оперы-инсталляции. В одном из залов центра опера будет транслироваться в режиме нон-стоп, синхронно с 4-канальным звуком на шести экранах будет передаваться видео Елены Немковой.

Продолжительность полного цикла оперы-инсталляции — час, но время пребывания внутри инсталляции не ограничено — посетители могут пробыть там от нескольких минут до нескольких часов, прослушав и посмотрев оперу один или несколько раз.

«Некийя» включает в себя элементы иммерсивности: каждый зритель-слушатель, находящийся в зале, где исполняется опера, как бы примеряет на себя роль главного героя оперы, Одиссея.

Исполнители — солисты хора Электротеатра Станиславский Екатерина Андреева (Александра), Мария Меньшенина (Алекста), Татьяна Перевалова (Эвридика) и Алина Горина (Эпикаста), музыкальный руководитель — Арина Зверева.

Партнеры проекта — «Электротеатр Станиславский» и Fancymusic





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