В Россию едет Кристина Агилера© PMI Show
В июле 2019 года американская поп-певица Кристина Агилера в рамках мирового тура «The X Tour» выступит в Петербурге и Москве.
Петербургский концерт шестикратной обладательницы «Грэмми» пройдет 21 июля в Ледовом дворце, московский — 23 июля на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
«21 июля Кристина Агилера впервые выступит в Санкт-Петербурге, и ее поклонники не будут разочарованы. В сет-листе тура хиты "Dirty", "Genie in a Bottle", "Ain't No Other Man", "Fighter", а также песни с вышедшего в 2018 году альбома "Liberation"», — говорится в сообщении на сайте промоутерской компании PMI Show, которая организует концерт в Петербурге.
Спродюсированный Канье Уэстом и Андерсоном Пааком альбом «Liberation» «получил восторженные отзывы прессы (в частности, он попал в топ-20 лучших альбомов года Rolling Stone и Cosmopolitan), будучи очень личным по содержанию и одновременно обладая прекрасным коммерческим потенциалом», — пишут организаторы московского концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
Они также отмечают, что две песни с «Liberation», — «Fall In Love» и «Like I Do», — были номинированы на премию «Грэмми» в категориях «Лучший поп-трек» и «Лучшая песня с речитативом».
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