Максим Атаянц расскажет о коринфском ордере как средстве госпропаганды

© «Золотой Трезини»

Архитектор и художник, преподаватель истории архитектуры, заслуженный архитектор РФ Максим Атаянц выступит с докладом «"Золотой век" императора Августа и изобретение коринфского ордера» на конференции «Трезиниевские чтения», которая пройдет в Петербурге 16 апреля.

«Как бы это ни казалось нам странным и неожиданным, коринфского ордера как целостного явления до императора Августа фактически не существовало, — рассказывает Максим Атаянц. — И хотя коринфская капитель как вариация, применяемая в структуре ионического ордера, была известна начиная с V века до Р.Х., коринфский ордер как самостоятельная система был сформирован в правление Октавиана Августа по государственному заказу. И это страшно интересный процесс, потому что тот привычнейший вид коринфской колоннады и коринфского антаблемента, который составляет больше половины ордерных структур, дошедших до нас от античности, — следствие вот этого самого госзаказа».

Говоря современным языком, речь идет о национальной программе создания государственного римского ордера с использованием греческих элементов и этрусской традиции. По словам Максима Атаянца, эта нацпрограмма реализовывалась с учетом огромной роли, которую император Август придавал архитектуре и градостроительству как средствам имперской пропаганды. Получается, что коринфский ордер задумывался как символ августовского «золотого века» и должен был ознаменовать восстановление государства и спокойствия после тяжелейшего периода гражданских войн и хаоса поздней республики.

«Это очень любопытная история, потому что резко противоречит школьным представлениям об истории возникновения трех ордерных систем», — заключает Максим Атаянц.

Научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения» — совместный проект Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) и архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Конференция проводится при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Петербурге.

Тема конференции — «Архитектура и реформы. Влияние политических реформ на визуальный язык архитектуры (с древнейших времен до начала XXI века)». С приветствием к участникам конференции выступят Роджер М. Кулль, генеральный консул Швейцарии в Петербурге, и Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга — председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В число спикеров «Трезиниевских чтений», помимо Максима Атаянца, входят советник председателя КГА Анна Катханова, президент Союза архитекторов Петербурга Олег Романов, архитекторы Рафаэль Даянов, Михаил Мамошин и Филипп Никандров, искусствоведы Ксения Малич, Иван Саблин и Иван Чечот, историк экономики Данила Расков, главный редактор журнала «Реликвия» Софья Гонобоблева, скульптор Павел Игнатьев, члены профессорско-преподавательского состава СПбГАСУ — gрофессора Андрей Вайтенс и Сергей Семенцов, а также доцент Павел Скрябин. В роли ведущего конференции выступит заведующий кафедрой архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ профессор Сергей Семенцов.

Конференция «Трезиниевские чтения» пройдет 16 апреля с 11:00 до 16:00 в Актовом зале СПбГАСУ (2-я Красноармейская улица, д. 4) в рамках IX регионального творческого форума «Архитектурные сезоны в СПбГАСУ». Вход на конференцию бесплатный, по предварительной онлайн-регистрации на сайте конкурса «Золотой Трезини».





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