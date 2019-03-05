Москвичам покажут утраченные памятники архитектуры

© Arvizio

16 марта образовательный проект «Москва глазами инженера» и компания Arvizio, специализирующаяся на <em>VR</em>-технологиях, запускают новую автобусную экскурсию с виртуальной реальностью — «Москва, которую мы потеряли».

Во время прогулки речь пойдет об архитектурных и инженерных особенностях утраченных зданий. На экскурсии расскажут о стене Китай-города, Красных воротах, Сухаревой башне и при каких обстоятельствах были уничтожены эти памятники архитектуры.

Благодаря специальным очкам участники экскурсии «Москва, которую мы потеряли» увидят, как выглядел бы город, если бы они сохранились до наших дней.

Первая экскурсия состоится 16 марта в 12:00 и 15:00.

«Мы уже использовали виртуальную реальность, когда делали наши экскурсии про нереализованные проекты 1920-х — 30-х. Там мы показываем то, что планировалось построить: здание Наркомтяжпрома на месте ГУМа, восьмую высотку в Зарядье, горизонтальные небоскребы на бульварах, здания с вращающимися этажами. Но нам давно хотелось с помощью VR "оживить" утраченную архитектуру, которую в современной столице довольно трудно даже вообразить», — говорит основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.





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