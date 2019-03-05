Выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» откроется в ГМИИ

Люсьен Фрейд. Девушка с котенком. 1947 (фрагмент) © Tate

С 5 марта по 19 мая в главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа».

«Впервые российский зритель получит возможность познакомиться с уникальной и наиболее значительной главой в истории современного британского искусства, связанной с использованием художниками фигуративной живописи как средства выражения глубоко личного, чувственного и интенсивного переживания жизни», — говорится в сообщении на сайте ГМИИ.

В экспозицию вошли 80 произведений живописи и графики из собрания лондонской галереи Тейт. На выставке будут представлены работы Франка Ауэрбаха, Фрэнсиса Бэкона, Рона Б. Китая, Леона Коссофа, Люсьена Фрейда, Майкла Эндрюса, Юэна Аглоу, Дэвида Бомберга, Уильяма Колдстрима и Паулы Регу.

Специально к выставке подготовлена образовательная программа, в рамках которой пройдут лекции кураторов проекта Элены Криппы (Тейт) и Данилы Булатова (ГМИИ). С лекциями также выступят куратор, директор Галереи Уайтчепел в 1988–2001 годах, автор книг о Франке Ауэрбахе и Юэне Аглоу Кэтрин Лэмперт, историк театра, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич и заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Александра Данилова.

Кроме того, 27 марта, 21 и 25 апреля в ГМИИ пройдут концерты приуроченного к выставке фестиваля английской современной музыки, в котором примут участие британские и российские солисты, Московский ансамбль современной музыки и инструментальный ансамбль под руководством Романа Минца.





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