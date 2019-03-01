Объявлена программа Дягилевского фестиваля

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис © Perm Opera Ballet Theatre / © Perm Opera Ballet Theatre / YouTube

Сегодня, 1 марта, Международный Дягилевский фестиваль 2019 года представил программу основных событий.

Фестиваль откроется в Пермском театре оперы и балета 20 мая Девятой симфонией Малера и завершится 30 мая «Немецким реквиемом» Брамса в исполнении Фестивального оркестра, в состав которого войдут музыканты MusicAeterna и приглашенные исполнители. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис.

Он также будет дирижировать концертной версией оперы Моцарта «Идоменей», которую летом представит в Зальцбурге вместе с режиссером Питером Селларсом.

Впервые в России с программой из произведений Генриха Шютца и Германа Шайна выступит французский ансамбль старинной музыки La Tempête. Также в фестивальной афише концерт ансамбля современной музыки Klangforum Wien, в его исполнении прозвучат произведения одного из лидеров в области экспериментального звучания, мастера микротональной музыки Георга Фридриха Хааса, который станет одним из композиторов-резидентов фестиваля.

Второй композитор-резидент — Арво Пярт. Его музыка будет звучать на концерте двух хоровых коллективов, созданных Теодором Курентзисом: пермского MusicAeterna и кипрского ByzantiAeterna.

С сольными концертами в Перми в этом году выступят Вадим Холоденко, Алексей Любимов, Джованни Соллима, Михаил Мордвинов, Антон Батагов, Сесиль Лартиго, Полина Осетинская, Алексей Гориболь, Маттиас Хёффс и Кристиан Шмитт.

В театральной программе показ спектакля Анатолия Васильева «Старик и море», поставленного им в 2017 году для Чеховского фестиваля, спектакль-путешествие испанского театра Kamchàtka и перформанс Анны Гарафеевой на музыку Алексея Сюмака «Нить».

По традиции, на фестивале состоятся piano и струнный gala в Доме Дягелива, которые проходят в полной темноте без объявления программы, концерты на рассвете в зале «деревянных богов» Пермской художественной галереи, концерты альтернативной музыки и afterparty.

Продолжится лабораторная работа: лекции, мастер-классы, творческие встречи с постановщиками и артистами. Основной площадкой для экспериментальных проектов, неформального общения и творческого поиска станет завод имени Шпагина, с прошлого года превратившийся в свободное креативное пространство.

Образовательная программа и программа Фестивального клуба будут объявлены в течение двух недель.

Основная программа фестиваля, утвержденная 1 марта оргкомитетом Дягилевского фестиваля под председательством вице-премьера правительства Пермского края Антона Клепикова, доступна на сайте фестиваля, видеопрезентация с комментариями участников — на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета и на его официальных страницах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Билеты поступят в продажу 18 марта.





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