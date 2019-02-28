Умер Андре Превин

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28 февраля в Нью-Йорке в возрасте 89 лет умер американский композитор, пианист и дирижер Андре Превин.

Об этом сообщает CNN

Андре Превин родился в 1929 году в Берлине в семье еврейских иммигрантов из России, в 1938 году семья переехала в США.

С конца 1940-х Превин был композитором, дирижером и аранжировщиком на голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer, участвовал в работе над десятками фильмов, в том числе «Жижи» (Gigi, 1958), «Порги и Бесс» (Porgy & Bess, 1959), «Нежная Ирма» (Irma la Douce, 1963) и «Моя прекрасная леди» (My Fair Lady, 1964), за которые получил премию «Оскар».

В 1967 году Превин стал музыкальным руководителем Хьюстонского симфонического оркестра, впоследствии руководил Лондонским симфоническим, Питтсбургским симфоническим, Лос-Анджелесским филармоническим оркестрами, Королевским филармоническим оркестром (Лондон) и Филармоническим оркестром Осло. Среди осуществленных Превином-дирижером записей балеты Чайковского, полное собрание симфоний Воан-Уильямса, все симфонии и фортепианные концерты Рахманинова (с Владимиром Ашкенази в качестве солиста), произведения Прокофьева и Рихарда Штрауса.

Также Превин выступал и записывался как джазовый пианист, сочинял современную академическую музыку, участвовал в записи музыкальных программ на телевидении. Лауреат множества профессиональных наград, в том числе премии Гленна Гульда и десяти «Грэмми». В 2010 году музыкант был удостоен почетной премии «Грэмми» за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.





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