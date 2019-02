В Москве выступит Том Уокер

© Relentless Records

8 июля в московском клубе Red состоится концерт шотландского певца и автора песен Тома Уокера, лауреата BRIT Awards 2019 в номинации «Британский прорыв».

«2018-й стал для 27-летнего музыканта по-настоящему переломным — спустя два года после выхода дебютного сингла Том попал в списки BBC Sound Of 2018, MTV Brand New 2018 и Shazam "Next To Know". Ошеломительный успех ему принес выход песни "Leave A Light On". Трек попал на первое место iTunes в семнадцати странах, стал платиновым в Великобритании, Австралии, Франции, Бельгии, Нидерландах и дважды платиновым в Италии и Швейцарии, а официальное видео собрало более ста миллионов просмотров», — сообщают организаторы московского концерта, агентство Pop Farm.

«1 марта состоится релиз дебютного альбома Тома "What A Time To Be Aive", над которым работала целая команда звездных продюсеров — Джим Эбисс (Adele, Arctic Monkeys), Стив Мак (Ed Sheeran) и Майк Спенсер (Years & Years)».

Неделю назад Том Уокер получил премию BRIT Awards в номинации «Британский прорыв», а 2 марта он отправится в большой тур — перед выступлением в России у музыканта запланировано 14 концертов в Великобритании, а также концерты в Италии, Нидерландах, Германии, Бельгии, Люксембурге, Франции и Ирландии.





