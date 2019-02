Умер Геннадий Барабтарло

© Издательство Ивана Лимбаха

24 февраля в США в возрасте 70 лет умер литературовед и переводчик Геннадий Барабтарло.

Об этом сообщает Издательство Ивана Лимбаха.

Геннадий Александрович Барабтарло родился в 1949 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1972), в 1979 году эмигрировал в США, где продолжил изучение творчества Владимира Набокова, начатое в СССР. В 1984 году защитил в Иллинойсском университете докторскую диссертацию по роману Набокова «Пнин», впоследствии опубликованную в виде монографии «Тень факта. Путеводитель по "Пнину"», более 30 лет преподавал русскую филологию в Колумбийском университете.

Перевел на русский язык многие произведения Набокова, в том числе романы «Пнин», «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Лаура и ее оригинал», а также все англоязычные рассказы.

Автор книг «Вид сверху. Очерки художественной техники и метафизики Набокова» (1993), «Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова» (2003), «Сочинение Набокова» (2011), статей о творчестве Пушкина, Тютчева и Солженицына, сборника «Cold Fusion: Aspects of the German Cultural Presence in Russia» (2000). Кроме того, публиковал стихи и прозу.

В последние годы Геннадий Барабтарло принимал участие в подготовке Собрания сочинений Набокова в 15 томах на английском языке, подготовил к изданию записи его снов — книгу «Я/сновидение Набокова», которая должна выйти в Издательстве Ивана Лимбаха в этом году.

В 2019 году Международное общество Набокова, президентом которого Геннадий Барабтарло был в 1992–1994 годах, присвоило его имя награде за лучшее эссе.





